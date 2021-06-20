F.Bahçeli Serdar Dursun'un, Ibrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe henüz teknik direktörünü bulamamış olsa da transfer çalışmalarına başladı ve ilk imzayı Serdar Dursun'a attırdı. Geçen sezon Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen 29 yaşındaki futbolcu attığı goller ve fiziksel gücü ile dikkat çekti.

TÜRKİYE TECRÜBESİ YÜKSEK

Serdar Dursun daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giydi. Tecrübeli forvet, 2016-17 sezonundan itibaren de futbol hayatını Almanya'da sürdürdü.

BÜYÜK ZLATAN HAYRANI

Serdar Dursun için İsveç'in dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in önemi büyük. Kendisine idol olarak İsveçli golcüyü alan Serdar, genç yaşlarından itibaren oyun tarzı olarak idolüne benzemeye çalıştı. Fiziksel açıdan da güçlü olduğu için dünyaca ünlü yıldızla benzerlikler kurdu.

SONRA TARZINI BULDU

Bunlardan biri Şanlıurfaspor'da forma giyerken yaşandı. Ceza sahası dışından röveşata vuruş denemesi sonrası takımdan gönderildi. Teknik heyet bu denemeye tepki gösterdi. Denizlispor'dan kiralık olarak gelen Serdar Dursun bir anda eski kulübüne geri döndü. O dönem 20 yaşında genç bir futbolcu olan Serdar Dursun ilerleyen dönemde kendi tarzını buldu.

"IBRA'YA BENZEMEYE ÇALIŞIYOR"

Sarı-lacivertli takımın yeni golcülerinden Serdar Dursun ile oynayan eski takım arkadaşları Zlatan Ibrahimovic'e olan sevgisini farklı yönden anlattı. Serdar Dursun ile daha önce oynayan takım arkadaşlarıyla konuştuğumuzda "Başlangıçta İbrahimoviç"e benzemeye çalışırdı. Çok güçlü bir oyuncu. Fenerbahçe'de çok enterasan ve zorluk derecesi yüksek goller atacaktır. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da kendisini çok fazla geliştirdi" ifadelerini kullandılar.

(Milliyet)