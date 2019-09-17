Son Dakika Haberleri: F.Bahçeli taraftardan Mustafa Cengiz'e: İnşallah yarın kazanırsınız!
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F.Bahçeli taraftardan Mustafa Cengiz'e: İnşallah yarın kazanırsınız!

1 saat önce

100'e yakın sarı kırmızılı taraftar Oostende Havaalanı'nda G.Saray kafilesini karşıladı.

F.Bahçeli taraftardan Mustafa Cengiz'e: İnşallah yarın kazanırsınız!, System.String[]

100'e yakın sarı kırmızılı taraftar Oostende Havaalanı'nda G. Saray kafilesini karşıladı. Sarı kırmızılı taraftarlar özellikle Fatih Terim ve Falcao'ya sevgi gösterisinde bulundu. Havaalanında sürpriz bir olay yaşandı. G.Saray'ı karşılamaya gelenler arasında Fenerbahçeliler de vardı. Bir F.Bahçeli taraftar, başkan Mustafa Cengiz'in yanıma gelerek fotoğraf çektirmek istedi. Cengiz de bu isteği kırmayarak sarı lacivertli taraftarla poz verdi. Bunun ardından gurbetçi futbolsever Mustafa Cengiz'e dönerek " Ben F.Bahçeliyim. Ama inşallah yarın kazanırsınız. Brugge'yi yenersiniz başkanım" dedi. Bunun üzerine Cengiz, Fenerbahçeli taraftarın yanağını okşayarak "inşallah" diyerek karşılık verdi.


Terim eşiyle geldi


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kritik maçta eşi Fulya Terim yalnız bırakmadı. Fulya Terim, sarı kırmızılı kafileyle birlikte Belçika'ya geldi. Galatasaray kafilesinde Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.


Futbolcular yine Business Class'da uçtu!


Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kuralları dün yine devredeydi. Tecrübeli teknik adamın isteği ile 3,5 saat süren uçuşta futbolcular rahat ve konforlu şekilde seyahat etmeleri adına business class'ta yolculuk yaptı.


Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun Devler Ligi tutkusu...


Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:55 
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