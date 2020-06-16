F klavye dünya şampiyonuna ödül - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'da okuyan Dünya F Klavye şampiyonu Nisa Maya Tunçoğlu'a İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından plaket ve çeyrek altın hediye edildi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleşen programa İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Sarısayın, dernek yönetim kurulu üyeleri Hakkı Cemaloğlu, Ömer Özkan , İbrahim Aksu , Halil Coşar, İbrahim Ulubaş, öğretmenler ve Nisa Maya Tuncoğlu'nun annesi Selver Öztürk katıldı. Programda İzmir Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Admam Sarısayın kısa bir tebrik konuşması sonrası Nisa Maya Tunçoğlu'na plaket takdim ederken, dernek yönetim kurulu üyelerinden Ömer Özkan da çeyrek altın hediye etti.

Dernek Başkanı Adnan Sarısayın, "Kızımız Nisa Maya Tunçoğlu ülkemize F klavyede dünya şamipyonluğu getirerek biz Sandıklılıları gururlandırdı. Kendisine teşekkür etmek ve tebrik etmek için İzmir'den geldik. Kızımıza başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız. Kızımız tüm Sandıklıları gururlandırdı. Biz de İzmir'de yaşayan Sandıklılılar olarak gururlandık" dedi.