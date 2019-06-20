Son Dakika Haberleri: F klavye kursu tamamlandı
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F klavye kursu tamamlandı

1 saat önce

Ordu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Altınordu İlçe Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen "F Klavye Kullanıyorum 10 Parmakla Yazıyorum" isimli proje tamamlandı.

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Ordu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Altınordu İlçe Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen "F Klavye Kullanıyorum 10 Parmakla Yazıyorum" isimli proje tamamlandı.

"F Klavye Kullanıyorum 10 Parmakla Yazıyorum" isimli projenin sertifika töreni, Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sertifika törenine, Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Çetin ve Altınordu Halk Eğitim Müdürü Zeki Özkan, İl Sosyal Etüd ve Proje Müdür Vekili Yeliz Çakar Güleş, 35 farklı kamu kurumundan sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin F klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerilerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projede, 10 parmak ile hızlı yazan kamu personeli, yazmaya harcadığı zamanı yüzde 80 azaltabilecek ve işlem yapılan süreyi daha kısa sürede tamamlayabileceği belirtildi. Açıklamada, bunun da kamu hizmeti alanların bekleme sürelerinin kısalmasının beklendiği kaydedildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:01 Kaynak: İHA
Altınordu, Ordu Valiliği, Güncel
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