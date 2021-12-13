F1 2019, Codemasters'ın geçmişindeki en tutkulu F1 2019 oyununda rakiplerini yenmen için sana meydan okuyor. F1 2019, sezonun tüm resmi takımlarını, sürücülerini ve 21 pistin hepsini içeriyor. Oyuncuların 2018 sezonunda da mücadele edebileceği F2 de dahil. Peki F1 2019 sistem gereksinimleri neler? F1 2019 kaç GB? F1 2019 kaç TL? İşte detaylar...
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F1 2019'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil depolamanızda 80 GB bol depolama alanı gerekmektedir.
F1 2019'un Steam fiyatı 61,00 TL F1 2019 Legend Edition fiyatı ise 77,00 TL'dir. Ayrıca F1 2019 ve EA oyunlarını EA Play üyeliği ile aylık 29,00 TL'ye oynayabilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › F1 2019 sistem gereksinimleri! F1 2019 kaç GB? F1 2019 kaç TL? - Son Dakika