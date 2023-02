F1 2021 için çıkış tarihi duyuruldu! F1 2021 sistem gereksinimleri nelerdir?

F1 2021, Codemasters'ın satın alınmasının ardından 20 yıl içinde EA Sports tarafından yayınlanan ilk F1 oyunu olacak. EA Sports, 2000'li yılların başından F1 ve NASCAR oyunlarıyla yarış sahnesine giriş yapmıştı. Ancak şirketin diğer oyunlara odaklanmak istemesi oyunların seri haline gelmesinin önünü kesti. EA Sports geçtimiz yılın sonlarında yaptığı anlaşmayla F1 2021 oyunuyla sahneye geri dönüyor.

F1 2021 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici Codemasters, F1 2021'in 16 Temmuz 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için çıkış yapacağını duyurdu.

Standart sürüm Steam'de 420 TL ve PlayStation Store ile Xbox Store'da 500 TL.

Deluxe sürüm Steam'de 530 TL ve PlayStation Store ile Xbox Store'da 580 TL.

Deluxe sürüm ek olarak oyuna üç gün erken erişim fırsatı sunacak ve My Team ikon paketi, Braking Point içerik paketi gibi içerikler sağlayacak.

F1 2021 OYUN DETAYLARI

2021 FIA Formula One World Championship'in resmi oyunu olan F1 2021'de her hikayenin bir başlangıcı var. F1 2021'in sunduğu heyecan verici hikaye deneyimi "Braking Point" ve iki oyunculu Kariyer gibi yeni çarpıcı özelliklerin tadını çıkar. "Gerçek Sezon Başlangıcı" ile grid'e daha da yaklaş. Bu sene onuncu yılını dolduran popüler "Ekibim" Kariyer modunda ekibini zirveye taşı veya bölünmüş ekranda ve çok oyunculu modda rakiplerinle başa baş mücadele et. Dünyanın en büyük yarış gösterisinin heyecanına ortak ol ve 2021 sezonundaki yirmi kahraman sürücü ve unutulmaz on ekipten oluşan gerçek kadroyla yarışa katıl:

"Braking Point" – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi.

Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve "Gerçek Sezon Başlangıcı".

Ekibim modu - Kendi sürücünü oluştur, sponsorunu ve motor tedarikçini seç, bir ekip arkadaşı bul ve grid'deki 11. ekip olarak yarış.

Artık "Odak" değerini de içeren Kapsamlı Sürücü İstatistikleri ve ekip için büyük önem taşıyan Departman Etkinlikleri.

İki oyunculu mod ile bölünmüş ekranda yarış imkanı.

Rekabetin dozunu düşürmek isteyenlere rahat yarış seçenekleri, daha çok kontrol isteyen deneyimli oyunculara ise yeni Uzman seçenekleri.

Bu sene 10. yılını dolduran popüler Kariyer Modu güncellenmiş Ar-Ge ve Alıştırma Programları ile yeni Hızlı Alıştırma seçeneğini sunuyor.

En iyi F1 eğitim alanı olan Formula 2 de burada: Kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020/ 2021 sezon içeriği bulunuyor.

E-spor - Çevrimiçi eleme etkinliklerini ve son haberleri bulabileceğin, hatta F1 Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğin oyun içi alan seni bekliyor.

Daha fazla yarış seçeneği: Zamana Karşı Yarış, Daha Kısa sezon seçenekleri, Grand Prix Modu. Kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC'de) tam tekrarlar] ile zaferini yeniden yaşa.

Çok Oyunculu Modda çevrimiçi yarış: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katıl formatı, Ligler, kişiselleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler.

F1 2021 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1709) | Ray Tracing: Windows 10 64-bit (Versiyon 2004)

İşlemci: Intel Core i3-2130/ AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950/ AMD R9 280 | Ray Tracing: GeForce RTX 2060/ Radeon RX 6700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: