F1 22 önümüzdeki aylarda çıkış yapacak! İşte yeni eklenen özellikler

EA'nın Formula 1 yarış serisinin en son oyunu F1 22 ile yeniden tasarlanan araçlar ve elden geçirilen kurallar yarış gününü yeniden tanımlarken yeni bir sezon için yerinizi alın, yeni Miami Uluslararası Otodromu'nda becerilerinizi test edin ve F1 Life'ta Formula 1'in parıltısını e cazibesini tadın.

F1 22 TEMMUZ AYINDA ÇIKIŞ YAPACAK

F1 22, EA App, Origin, Steam ve Epic Games Store üzerinden PlayStation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'de 1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak. Ayrıca oyunun ön siparişleri açıldı, eğer ön sipariş verirseniz 28 Haziran 2022'den itibaren üç gün önce yarışmaya başlayabilirsiniz.

YENİ SEZON, YENİ KURALLAR

Sporun çarpıcı yeni araçları ve 2022 Formula 1 sezonunda şimdiye kadar koltuklarımızın kenarında olmamızı sağlayan yoğun tekerlekten tekerleğe yarışı yeniden yaratan yeni bir yol tutuş modeli ile F1'in yeni dönemi için yerinizi alın

YARIŞ GÜNÜ YENİDEN TANIMLANIYOR

F1 22'deki yeni yarış seçenekleri, sanal F1 yarış gününüz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak ve sürükleyii yayın tarzı formasyon turları, güvenlik aracı dönemleri ve pit stoplar arasında seçim yapma fırsatı sunacak.

Ayrıca F1 22 size en üst düzey sürükleyici F1 deneyimi sunmak için Oculus Rift ve HTC Vive aracılığıyla PC'de sanal gerçeklik (VR) imkânı sunuyor.

F1 LIFE

Dünyanın görmesi için süper otomobillerin, kıyafetlerin, aksesuarların ve daha fazlasının kilidini açabileceğiniz ve gösterebileceğiniz yeni bir alan olan F1 Life'ta Formula 1'in parıltısını ve cazibesini tadın.

GERİ DÖNEN ÖZELLİKLER

Takımım ve Kariyer Modu, F1 22'de iki oyunculu bölünmüş ekran F2, çevrimiçi çok oyunculu ve bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm özellikleriyle birlikte yepyeni özelliklerle geri dönüyor.

ÖN SİPARİŞ

F1 22'yi 16 Mayıs'tan önce oyunu ön sipariş verdiğinizde, yerel bir sanatçı tarafından tasarlanan tasarım, takım elbise, kask, eldiven, şapka, tişört ve duvar sanatı içeren Miami temalı özel bir içerik paketi sunacak. Buraya tıklayarak ön sipariş verebilirsiniz.

ERKEN ERİŞİM

Ayrıca F1 22 Champions Edition, 28 Haziran'dan itibaren oynayabileceğiniz üç günlük erken erişim ile piste erken çıkmanızı sağlıyor ve F1 22 New Era içeriği, bir F1 Life başlangıç paketi, yeni My Team Icons ve 18 bin PitCoin elde edeceksiniz.

F1 22 FİYATI NE KADAR?

PC Standart Edition – 599,00 TL

Standart Edition – 599,00 TL PC Champions Edition – 799,99 TL

Champions Edition – 799,99 TL PS4 Standart Edition – 700,00 TL

Standart Edition – 700,00 TL PS5 Standart Edition – 800,00 TL

Standart Edition – 800,00 TL PS4 & PS5 Champions Edition – 900,00 TL

Champions Edition – 900,00 TL Xbox One Standart Edition – 699,99 TL

Standart Edition – 699,99 TL Xbox Series X|S Standart Edition – 799,99 TL

Standart Edition – 799,99 TL Xbox Series X|S & Xbox One Champions Edition – 899,99 TL

F1 22 TANITIM FRAGMANI İZLE