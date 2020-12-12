F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Max Verstappen'in - Son Dakika

F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Max Verstappen'in

12.12.2020 17:13
F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,5 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında bir dakika 35.246 saniyelik derece elde eden Verstappen, bu sezon ilk defa "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.025 saniye arkasında Mercedes'ten Fin Valtteri Bottas ikinciliği, pisti liderden 0.086 saniye yavaş turlayan Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun Abu Dabi'deki 17. yarışı, yarın TSİ 16.10'da yapılacak.

Max Verstappen, Grand Prix, Formula 1, Abu Dabi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Max Verstappen'in - Son Dakika Spor


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