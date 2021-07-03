F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2'nciliği, pisti takım arkadaşı Verstappen'den 0.270 saniye yavaş turlayan Sergio Perez ise 3'üncülüğü elde etti.

Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 3.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 7. pole pozisyonuna ulaştı.

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