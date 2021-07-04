F1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise Verstappen'in 46.452 saniye gerisinde kaldığı mücadeleyi dördüncü sırada tamamladı.

Mercedes 'in Fin pilotu Valtteri Bottas , yarışı liderin 17.973 saniye gerisinde tamamladı ve ikinci sırayı aldı. McLaren 'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de liderden 20.019 saniye sonra bitiş çizgisini geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Hollandalı sürücü, ilk sırada başladığı yarışı 1 saat 23 dakika 54.543 saniyede bitirerek kariyerindeki 15'inci Formula 1 zaferini elde etti.

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