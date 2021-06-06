Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ini Honda takımının pilotu Sergio Perez kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull Racing Honda takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Perez bu zaferle sezonun ilk ve kariyerinin ikinci galibiyetini kazanmış oldu.

Scuderia Alpha Tauri Honda takımının Fransız pilotu Pierre Gasly de yarışı 3. sırada tamamlayarak bu sezon ilk kez podyumda yer aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleşti.

Red Bull Racing Honda takımının pilotu Sergio Perez, Azerbaycan Grand Prix'inde sezonun ilk zaferini ve kariyerinin ikinci galibiyetini kazandı.

Heyecanlı geçen yarışın bitimine beş tur kala takım arkadaşı Max Verstappen'in yarışı lider götürürken dramatik bir şekilde lastiğinin patlayarak yarış dışı kalmasıyla Red Bull Honda takımı sezonun ilk dublesini kaçırmış oldu.

Kazaya rağmen Max Verstappen, şampiyonda liderliğini korumayı başardı. Scuderia Alpha Tauri Honda takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, yarışı 3. sırada tamamlayarak bu sezonda ilk kez podyumda yer aldı.

Scuderia Alpha Tauri Honda takımının diğer pilotu Yuki Tsunoda ise 7. sırada tamamlayarak takımına önemli bir puan kazandırdı.