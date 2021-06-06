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F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in - Son Dakika

F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in

06.06.2021 18:39
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull takımından Sergio Perez kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull takımından Sergio Perez kazandı.

Sezonun 6. mücadelesi, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte 51 tur üzerinden yapıldı.

Azerbaycan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in yaptığı kaza ile Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un hatası damga vurdu.

Yarışa üçüncü sıradan başlamasına rağmen pit-stoplarla liderliği ele geçiren Hollandalı pilot Verstappen, bitişe dört tur kala aracının lastiğinin patlamasıyla kaza yaptı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Kazanın ardından piste güvenlik aracı girmesiyle durdurulan yarış, pist temizlendikten sonra yeniden devam etti. Yarışın son iki turuna önde giren Hamilton ise virajda aracının kontrolünü elinde tutamayınca pist dışına çıktı ve yarışı 15. sırada tamamlayabildi.

Bu hatayı iyi değerlendiren Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, altıncı sıradan başladığı yarışı 3.33.686'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki ikinci Fonmula 1 zaferini yaşadı.

Yarışı liderin 1.968 saniye gerisinde tamamlayan Aston Martin pilotu Alman Sebastian Vettel ikinci, liderden 2.762 saniye sonra bitiş çizgisini geçen AlphaTauri'den Pierre Gasly ise üçüncü oldu. Sıralama turlarının lideri Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ise yarışı 4. sırada bitirdi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştirilen yarış öncesi törende, Azerbaycan Milli Marşı, Sebine Babayeva ile Karabağ savaşı gazisi Ateş Garayev tarafından seslendirdi. Sebine Babayeva, sahneye Azerbaycan'ın zaferinin sembolü olarak kabul edilen, Karabağ'ın Şuşa kenti ve etrafında görülen "harıbülbül" çiçeğinin renklerinden oluşan kıyafetle çıktı.

Formula 1'de sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'si, 20 Haziran'da yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in

Sergio Perez, Azerbaycan, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in - Son Dakika Spor


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