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F1 | Brezilya'da pole pozisyonu Verstappen'in

6 saat önce

Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turunda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.07.508'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

F1 | Brezilya'da pole pozisyonu Verstappen'in, System.String[]

Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turunda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.07.508'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.


Ferrari pilotu Sebastian Vettel,1.07.631'lik süresiyle 2. sırayı alırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.07.699 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.


Hamilton, ABD'de düzenlenen önceki yarışı ikinci sırada tamamlayarak kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Brezilya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 20.10'da başlayacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:13 
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