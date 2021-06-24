F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak. Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı. İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek. Silverstone Pisti'ndeki F1 yarışı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 2020'den bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık spor etkinliği olacak. Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz gerçekleştirilen yarışı, 2019'da 140 binden fazla kişi tribünlerden takip etmişti.

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