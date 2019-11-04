F1'de şampiyon Hamilton

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.
Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.
Lewis Hamilton, 5. cepten başladığı mücadelede, yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitirdi. Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise yarışı liderin 5.002 saniye gerisinde bitirerek 3. oldu.
Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 17 Kasım'da yapılacak.
Pilotlar klasmanı:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 381
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Charles Leclerc (Monako): 249
4. Max Verstappen (Hollanda): 235
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 695
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 366
4. McLaren: 121
5. Renault: 83