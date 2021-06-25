F1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvimde

Stefano Domenicali: Geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış umuyoruz

Vural Ak: İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz

"Bilet satışlarına en kısa sürede başlıyoruz"İSTANBUL, - Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı. İstanbul Park'taki yarış 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını sürecindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si geri döndü. Singapur GP organizatörleri, 2021 yarışının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından takvimde yer açılınca, Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı.Formula 1'den yapılan açıklamada; Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı 2021 takviminin 16'ncı yarışının 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacağı kaydedildi. Formula 1TM biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor.STEFANO DOMENICALI: GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ HARİKA BİR YARIŞ UMUYORUZİstanbul'a döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Intercity İstanbul Park'a döndüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi umuyoruz. Formula 1'in tekrar İstanbul'da gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'a ve tüm Intercity İstanbul Park yönetimine, gösterdikleri gayret için çok teşekkür ediyoruz" dedi.VURAL AK: İSTANBUL'U HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZFormula 1TM yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM'i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu yaşamıştık. Başarıyla tamamladığımız yarışın ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul'da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim'de Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu."BİLET SATIŞLARINA EN KISA SÜREDE BAŞLIYORUZ"Yarışların tekrar Türkiye'ye kazandırılmasında Türkiye'nin pandemiyle mücadeledeki başarısına dikkat çeken Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Devletimiz, tüm dünyaya gösterdiği pandemiyle başarılı mücadelesi ile yarışların tekrar ülkemize kazandırılmasında çok önemli bir rol oynadı" dedi.

Vural Ak, 'bilet satışları' ile ilgili olarak ise "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz tarih Türkiye'de ve İstanbul'da turizm sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız" ifadelerini kullandı.