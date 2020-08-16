F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu

Bir süredir Türkiye GP'nin takvime döneceği iddia ediliyordu ve bugün Sky Italia tarafından verilen haberde Türkiye GP'nin 15 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi. Motorsport.com'un haberine göre görüşmelerin çok ileri seviyede devam ettiği, henüz resmi anlaşmalar imzalanmasa dahi yarışın düzenlenmesi için büyük ilerleme kaydedildiği yönünde. Pilotlar ise Türkiye'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Konuyla alakalı Haas pilotu Romain Grosjean, Red Bull pilotu Alex Albon ve Mercedes'in takım patronu Toto Wolff Motorsport.com'a açıklamalar yaptılar.

"ORASI ÇOK GÜZEL BİR PİST"

Grosjean, "Bu süper olur! Siz söylemeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ancak bu gerçekten harika olur. Orası çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj boyun için zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum." dedi.

"GERÇEK YARIŞ PİSTLERİNDEN BİRİ"

Albon, "Gerçekten güzel bir haber, heyecanlıyım. Liberty ve Formula 1, bu tür pistleri seçerken harika iş çıkarıyor. Şans eseri mi oluyor, yoksa öylesine mi seçiyorlar bilmiyorum ancak onlar yarışa müsade edecek pistler. Gerçek yarış pistleri. Mugello, Türkiye, Imola dünyanın en iyi yarış pistlerinden bazıları. Hepsini destekliyorum. İstanbul Park'taki üçlü sol virajın bu araçlarla kolay bir şekilde tam gaz dönüleceğini düşünüyorum. Bunu yapıp yapamayacağımızı deneyeceğimizi bile düşünmüyorum. Belki çıkış turunda bunu deneyebiliriz. Yine de eğlenceli olacak." dedi.

"BOĞAZ'DA BİR TURA ÇIKARIZ"

Wolff, "Muhtemelen 10 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Ünlü üçlü virajı hatırlıyorum, neydi onun adı? 8. viraj. Araçların oradan geçişini izlemek harikaydı. O günden beri, Türkiye'ye gitmedim. Ticari hak sahipleri oraya gitmemize karar verirse, bu bizim için de iyi olur. Boğaz'da bir tura çıkarız." dedi.