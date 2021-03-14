SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

14.03.2021 14:35

SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorİSTANBUL,(DHA) -Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni aracı ve yeni pilotlarıyla 2021 F1 Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) -

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni aracı ve yeni pilotlarıyla 2021 F1 Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Yeni aracı ilk gördüğü andan itibaren kendisini çok heyecanlandırdığını belirten takımın yeni pilotu Yuki Tsunoda, Yeri aracımız gerçekten de çok iyi görünüyor. AlphaTauri aracının direksiyonunda olacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum dedi.

Yeni sezon için motivasyonunun çok yüksek olduğunu dile getiren Japon pilot, Benim için ilk sezon. Franz Tost da bana sürekli sürüşüme odaklanmamı ve serinkanlı davranmamı söylüyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma olabildiğince fazla puan getirmek istiyorum ifadesini kullandı.

Yuki Tsunoda yeni sezon hedefleri için ise şunları söyledi Sezon öncesinde kendime büyük hedefler koymayı sevmiyorum. Yarış yarış ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu bir hedef olarak görmüyorum ama dediğim gibi takımıma getirebildiğim kadar çok puan getirmek istiyorum. Bununla birlikte bir podyum görürsem bu inanılmaz olur. Fakat şimdilik planım hızlıca takıma ve araca adapte olup elimden gelenin en iyisini yapmak.

GASLY ÇOK HIZLI

Takım arkadaşı Pierre Gasly'nin çok iyi bir pilot olduğunu vurgulayan Tsunoda, Pierre ile ilk olarak 2018'in sonunda Motegi'de karşılaştık. Ben o dönemde Red Bull Junior programına dahil olmuştum. Honda'nın bir hoş geldin partisine Pierre ve Franz Tost da katılmıştı. El sıkışma ve 'Merhaba' deme şansına sahip olmuştum. Şimdi ise aynı takımdayız. Pierre Gasly'nin çok hızlı olduğunu biliyorum. Ben de bir çaylak olarak aracımı ve kendimi zorlayarak ona yardımcı olacağım. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz diye konuştu.

GASLY ÇOK OBJEKTİFİZ

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü ve zayıf yönlerini çok iyi bilmek olduğunu dile getiren Gasly ise Bu konuda çok objektifiz. Dolayısıyla da herkes aynı amaç için çaba sarf ediyor. Bu sebeple takımın her yıl çok önemli gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. Takım içindeki ilişkimiz ve iş birlikteliğimiz de çok iyi. Umarım bu bizi bu yıl da iyi sonuçlara taşıyacak dedi.

Yuki Tsunoda'nın takım için de kendisi için de yeni olduğunu belirten Fransız pilot, Henüz onu tam olarak tanıdığımı söyleyemem. Ama bir pilot olarak çok yetenekli olduğunu biliyorum. Geçen sene onu Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda da izledim. Özellikle yıl sonunda doğru çok etkileyici bir performans ortaya koydu. Çok tecrübesi olmamasına karşın kesinlikle çok hızlı. Tabii ki daha öğreneceği şeyler var. Ama en önemli konu, birlikte bir takım olarak çalışabilmemiz, onun olabildiğince hızlı bir şekilde arabaya adapte olmasını ve takımın ileri gitmesi için katkı vermesini sağlamamız diye konuştu.

BU YILKİ ARACI DAHA ÇOK SEVDİM

Gasly yeni araç için şunları söyledi, Yeni aracımız harika gözüküyor. Geçen yılki aracı ve görüntüsünü sevmiştim ama bu yılkini daha çok sevdim. Gelişme anlamında kuralların bu yıl çok değişmediğini söyleyebilirim. Ama takımdan öğrendiğim kadarıyla aracın gelişiminden oldukça memnunlar.

AlphaTauri'nin aynı zamanda bir moda markası olduğunu söyleyen Pierre Gasly, Modaya da yarışmaya da fazlasıyla ilgili biri olarak ikisini bir araya getiren bir takımda yer almak büyük mutluluk. Her yıl tasarımların gelişmesini görmek ve bu projenin bir parçası olmak beni çok heyecanlandırıyor ifadesini kullandı.

SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Japon, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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