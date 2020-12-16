F1'in yeni sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımı için Yuki Tsunoda yarışacak - Son Dakika

F1'in yeni sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımı için Yuki Tsunoda yarışacak

16.12.2020 14:49
F1'in yeni sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımı için Yuki Tsunoda yarışacak, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonunda Honda'nın Junior Sürücü programında bulunan Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Honda takımının pilotları arasındaki yerini alacağı duyuruldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonunda Honda'nın Junior Sürücü programında bulunan Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Honda takımının pilotları arasındaki yerini alacağı duyuruldu.

Markanın Junior Sürücü programında yer alan Japon Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, Çaylak Formula 2 sezonundaki etkili performansı sayesinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Verilen bilgiye göre, F2 Çaylak sezonu boyunca 4 kez podyumda yer alan ve 3 kez yarışı birinci tamamlayan 20 yaşındaki Japon sürücü, bu başarıları ile Formula 1 süper lisansı almak için yeterli puanı toplayarak yılı şampiyonada üçüncü sırada tamamladı. Kasım ayı başlarında Imola'da 2018 Formula 1 aracı ile test sürüşüne ve Aralık ayı başında da yeni takımı ile Abu Dabi'deki Genç Sürücü Testi'ne katılan Yuki Tsunoda'nın Formula 1 Dünya Şampiyonası 2021 sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımının pilotları arasında yer almasına karar verildi.

Yeni takımına yönelik açıklama yapan Yuki Tsunoda, "Çoğu yarış pilotu gibi hedefim her zaman Formula 1'de yarışmak oldu ve 2021 sezonunda bu takımda yarışacağım için çok mutluyum. Bana bu fırsatı verdikleri için Scuderia AlphaTauri, Red Bull ve Dr. Marko'ya ve tabii ki kariyerim boyunca Avrupa'da yarışmak için büyük fırsatlar sağlayan Honda'ya tüm destekleri için teşekkür ederim. Bu noktaya gelmemde pay sahibi olan yarıştığım tüm takımlara ve özellikle de bu yıl çok şey öğrendiğim Carlin'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl pek çok Japon Formula 1 taraftarının umutlarını taşıyacağım ve onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Scuderia AlphaTauri Honda Takım Müdürü Franz Tost ise Yuki Tsunoda'yı 2 yıldır takip ettiklerini ve Abu Dhabi'daki test sürüşü sonrasında takım için doğru pilot olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Yuki Tsunoda'yı tebrik eden Honda Motor CEO'su Takahiro Hachigo da genç sürücünün Honda takımına katılmasından gurur duyduklarını ve Honda takımı adına kazanacağı başarıları takip etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

(İHA)

F1'in yeni sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımı için Yuki Tsunoda yarışacak

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Japon, Honda, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor F1'in yeni sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda takımı için Yuki Tsunoda yarışacak - Son Dakika Spor


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