F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Büyük Britanyalı pilotun 0.059 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.708 saniye yavaş turlayan Red Bull- Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.

Hamilton, Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 1.15.584'lük derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 35 yaşındaki pilot, kariyerinin 92. pole pozisyonuna ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:49

Kaynak: AA

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