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F1 italya grand prix'te kazanan leclerc

55 dakika önce

10 sene sonra bir ilkLeclerc, Vettel'i geride bıraktı - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağı olan İtalya Grand Prix - Monza'da zafer Ferrari'nin genç pilotu Charles Leclerc'in oldu.

F1 italya grand prix'te kazanan leclerc, System.String[]
10 sene sonra bir ilk
Leclerc, Vettel'i geride bıraktı

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağı olan İtalya Grand Prix - Monza'da zafer Ferrari'nin genç pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Dün yapılan sıralama turlarında en hızlı turu yaparak pole pozisyonunu (İlk sıra) elde eden Monakolu pilot Leclerc, yarışı da lider olarak noktaladı. İtalya'nın Monza kentinde bulunan 5 bin 793 metrelik Monza pistinde 53 tur üzerinden yapılan yarışa etkili başlayan Leclerc, yarışa yumuşak lastik ile başladı. 22'nci turda pite giden genç pilot, pitin ardından sert lastiklerle piste döndü ve yarışın sonuna kadar önce Lewis Hamilton, sonrasında ise Valtteri Bottas'a ilk sırayı kaptırmadı. Leclerc, yarışı ilk sıra tamamlarken, ikinci sırayı Monakolu pilotu 0.835 saniye geride takip eden Mercedes pilotu Bottas, üçüncü sırayı ise 35.199 saniye geriden takip eden Mercedes'ten Hamilton aldı. Ayrıca Hamilton, yarıştaki en hızlı turu elde ederek bir puan daha hanesine yazdırmış oldu.
10 SENE SONRA BİR İLK
Charles Leclerc, Spa'nın ardından Monza'da da ilk sırayı elde ederken, hem kendi kariyerindeki, hem de Ferrari'nin bu sezonki ikinci yarış galibiyetine uzandı. Ayrıca Monakolu pilot, Ferrari'nin 2010'dan bu yana süren Monza hasretini de sonlandırdı. Ferrari, 2010'da Fernando Alonso'nun ilk sırayı gördüğü yarıştan bu yana ilk kez Monza'da ilk sırayı elde etti.
LECLERC, VETTEL'İ GERİDE BIRAKTI
Spa ve Monza'da birinciliğe uzanan Leclerc, genel klasmanda takım arkadaşı Sebastian Vettel'i geride bıraktı ve 4'üncü sıranın yeni sahibi oldu. Leclerc, bu zaferle 182 puana ulaşırken, günü 13'üncü sırada puansız kapatan Vettel ise 169 puanla 5'inci sırada kaldı.
Yarışın puan alan isimleri ile pilotlar ve takım klasmanında genel durum şu şekilde:
İlk 10
1. Charles Leclerc (Ferrari)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
4. Daniel Ricciardo (Renault)
5. Nico Hülkenberg (Renault)
6. Alexander Albon (Aston Martin Red Bull)
7. Sergio Perez (Racing Point)
8. Max Verstappen (Aston Martin Red Bull)
9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
10. Lando Norris (McLaren)
En hızlı tur: Lewis Hamilton (Mercedes)
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Mercedes): 284 puan
2. Valtteri Bottas (Mercedes): 221 puan
3. Max Verstappen (Aston Martin Red Bull): 185 puan
4. Charles Leclerc (Ferrari): 182 puan
5. Sebastian Vettel (Ferrari): 169 puan
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 505 puan
2. Ferrari: 351
3. Aston Martin Red Bull: 266
4. McLaren: 83
5. Renault: 65
Sezonun 15'inci ayağı Singapur Grand Prix, 22 Eylül Pazar günü yapılacak.


İtalya Grand Prix, Monza, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:52 Kaynak: DHA
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