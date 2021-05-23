F1 Monako Grand Prix'sinde zafer Versatppen'in

Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Hamilton'ın Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pit-stop sırasında aracının tekerleğinin sıkışarak çıkarılamaması gerekçesiyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Yarışı liderin 8.968 saniye gerisinde tamamlayan Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz ikinci, liderden 19.427 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren 'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü oldu.

Verstappen, yarışı 7. sırada tamamlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton 'ı geçerek yine kariyerinde ilk kez pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Leclerc'in çekilmesinin ardından yarışa ilk sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 1: 38: 56.820'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve kariyerinde ilk kez Monaco Grand Prix 'sinden zaferle ayrıldı.

Kaza yapması nedeniyle dünkü sıralama turlarının erken sonlandırılmasına yol açan ilk cebin sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış öncesinde aracındaki şaft arızası nedeniyle Monako Grand Prix'sine başlamadan veda etti.

Sezonun 5. mücadelesi, Monako ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı.

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