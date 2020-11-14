F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda - Son Dakika

F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda

14.11.2020 12:49
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda, System.String[]

Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın İstanbul'da koşulacak.

Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın İstanbul'da koşulacak. Bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için piste indi.

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1'de bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için Intercity İstanbul Park'ın asfaltına çıktı. Yağmurun başlamasıyla zor anların yaşandığı antrenmanda son turlarını atan pilotlar bugün saat 15.00'te bu kez pole pozisyonunu almak için kıyasıya mücadele edecek. Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'te program şu şekilde:

Bugün

15.00-16.00 sıralama turları

15 Kasım Pazar

13.10 Yarış

-İHA-

F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda
F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda

İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda - Son Dakika Spor


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