F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı - Son Dakika

F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı

17.11.2020 12:28
F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı, System.String[]

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve ekibi Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı.

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve ekibi Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı. Şampiyon takımı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen otelin genel müdürü Kudret Bülbül, misafirleri rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

20 pilot ve 10 takımın yarıştığı dünyanın en önemli spor organizasyonu Formula 1 yarışları nefes kesti. 9 yıl aradan sonra İstanbul Park'ta düzenlenen yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki iş oteli Crowne Plaza İstanbul Asia Genel Müdürü Kudret Bülbül, şampiyon takımın konaklama tercihinin kendileri olduğunu açıkladı. Yaklaşık 250 kişilik ekibiyle birlikte şampiyon takımı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bülbül, geçtiğimiz yıllarda da şampiyon takımları yine ağırladıklarını aktardı.

Formula 1'in, yapıldığı ülkelere tanıtım açısından büyük katkı sağladığını belirten Kudret Bülbül, bu açıdan Türkiye'de yapılmasının ülke tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, bu katkının organizasyona seyirci katılımı olsaydı 100 milyon dolar civarında olacağını belirtti. Bülbül, "Yarışın 150 ülkede canlı yayınlanması ve televizyonlarından yaklaşık 2 milyar kişinin izlemesi ile Türkiye tanıtımı ve uluslararası organizasyonlar için büyük bir referans kaynağı olmuştur" dedi.

Organizasyonun seyircisiz olmasına rağmen yaklaşık Türkiye'ye katkısının 20 milyon dolara kadar çıktığını ifade eden Bülbül, "F1'de her yarışan pilotun, takımın arkasında yüzlerce kişi, binlerce ekip çalışıyor. Bu yarış için de binlerce insan İstanbul'a geldi ve çevre otellerde kaldı. Biz de yarış aylar öncesinde planlanırken ilk olarak rezervasyon yapılan otellerin başında geliyoruz. Pandeminin etkilerini yaşadığımız şu günlerde bu etkinlik oteller için çok önemli bir gelir kalemi oldu" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR BİZİM OTELİ TERCİH EDİYOR"

Crowne Plaza İstanbul Asia olarak uluslararası otel zinciri InterContinental Hotels Group'a bağlı olduklarını belirten Bülbül, bu nedenle tüm organizasyonlarda ilk tercih edilen otellerden biri olduklarını dile getirdi. Misafirlerini rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bülbül, takımlara uğurlu geldiklerini söyledi. Bülbül, "Mercedes, Ferrari ve Williams ekiplerine ev sahipliği yaptık. Aynı zamanda F1'in üst düzey yöneticilerinin de tercihi olduk" diye konuştu.


F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı
F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı
F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı
F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı
F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı

Lewis Hamilton, Formula 1, Mercedes, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi F1 şampiyonu Lewis Hamilton Crowne Plaza İstanbul Asia'da kaldı - Son Dakika Ekonomi


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