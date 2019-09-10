F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası
1 saat önce
Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü
Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
Le Parisien gazetesinin haberine göre Pompidou Hastanesi'ne kabul edilen Schumacher'e burada Fransız doktor Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:15
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