Son Dakika Haberleri: F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası
Son Dakika Dünya Haber

F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası

1 saat önce

Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü

F1 şampiyonu Michael Schumacher'in

Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.


Le Parisien gazetesinin haberine göre Pompidou Hastanesi'ne kabul edilen Schumacher'e burada Fransız doktor Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli yapılacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Micheal Schumacher, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor
Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:58:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]