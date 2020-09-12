F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 1.15.203'lük süresiyle ikinciliği, Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise 1.15.509'luk zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.15.144'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 95. pole pozisyonuna ulaştı.

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