Üye Girişi
F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor - Son Dakika

F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor

11.07.2021 13:41

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı.

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak." dedi.

Intercity İstanbul Park'ta, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sadi Hezber, geçen sene 9 yıl aradan sonra Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yaptığını ve bu sene de buna devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen seneki yarış takvimin en başarılı ve en keyifli yarışı seçildi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 macerası 2013'ten bu yana takip ettiğimiz, geri getirmeye çalıştığımız bir konuydu. 2020 yılı için kısmet oldu, yarışı getirdik. Bu sene yarışımızı tekrar getiriyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir organizasyon, bu zor dönemde devletimize yük olmamak adına bu yarışı maddi sorumluluğuyla getirme çabasındayız. Bu sene ana konulardan biri de yarışın seyircili olacak olması. Formula 1 takviminde de seyircili yarışlar açıldı. Avusturya yarışında kalabalık bir ortam vardı, özlenen görüntüleri gördük. Bu sene de bu görüntüleri ülkemizde yaşayacağımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 biletlerinin yarın satışa çıkacağını aktaran Hezber, şunları kaydetti:

"31 Temmuz'a kadar avantajlı fiyatların geçerli olacağı bir kampanya ile biletler yarın satışa çıkacak. 31 Temmuz'dan sonra normal fiyat skalasına dönecek. Intercity İstanbul Park 200 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip ancak bu sene 100 bin civarında bunu sınırlayacağız. Bir anda tam kapasiteye geçmek seyirci deneyimini etkileyebilir o nedenle 100 binle başlıyoruz. Bizim için önemli çünkü, 2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak. Hatta belki ülkemizde yapılan bir organizasyonda hiç bu rakama ulaşılmamıştı. Yüzde 50 oranında yurt dışından gelen misafirler olacak. 100 bin kişinin 50 bini yabancı misafirler olacak. Bu ülke tanıtımı, turizm, ekonomik katkı için çok ciddi bir rakam. Yurt dışından gelen Formula 1 seyircisi iyi para harcayan bir kitle. Ortalama 3 bin dolara yakın kişi başı ülkede bıraktıkları harcama tutarı var. Bu da 150 milyon dolar gibi bir katkı sağlıyor. Ülke tanıtımı için de uçsuz bucaksız bir organizasyon Formula 1. Milyarlarca kişi izliyor."

Yabancı ülkelerden taleplerin de yoğun olduğunun altını çizen Sadi Hezber, "Yakın çevre inanılmaz meraklı. Azerbaycan, Rusya, doğu Avrupa ülkelerinden, Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler var. İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa'nın da ciddi fan altyapıları var. Bu ülkelerde Motorsporları kültürü olduğu için bu kişiler takvimi takip etmeye çalışıyor. Ciddi bir yabancı katılımı da bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz"

Yarışı izleyeceklerin keyifli vakit geçirmeleri için planlamalar yaptıklarını dile getiren Hezber, şu ifadeleri kullandı:

"Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz. İstanbul Valiliğimizle de çok sıkı koordinasyon içindeyiz. Buraya her türlü, ulaşımından, parkuruna, etkinliklerde, kamu desteği bize maksimum düzeyde sağlanıyor. Ondan dolayı müteşekkiriz. Amacımız seyirciye çok keyifli hafta sonu, gurur yaşatmak. Önemli pilotların tribünlerin dolu olduğu bir sahneyle karşılaşması. Eskiden bu konu eleştiriliyordu, şimdi çok şaşıracaklar. Asfalt da kuru olursa çok çekişmeli bir yarış olacağını düşünüyorum. 2010 yılında kuru havada en fazla geçiş rekoruna sahip yarışlardan biriyiz. Halen de bu rekoru koruyoruz. Pistin teknik yapısı, saat yönünün tersine dönmesi, yükseklik farklarımız, meşhur 8. virajımız ile çok geçişli ve keyifli yarışlara sahne oluyor. Bu da izleyici zevkini arttıracak. Hatırlarsınız aynı takım arkadaşları bile geçiş rekabetinden kazalar ve gerginliklere sahne oldu. Geçen seneki gibi çok keyifli bir yarış olacak."

"24 saat sürecek bir bisiklet yarışı olacak"

"Formula 1 dünyada ülkemizi ve Intercity İstanbul Park'ı tanıtan çok önemli bir mecra." sözlerini kullanan Sadi Hezber, pistin yarışa hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada en ufak bir görüntü yanlışlığı imajımızı etkiler. O yüzden maksimum ölçüde kozmetik dokunuşları yapıyoruz. Ama teknik altyapı olarak hiçbir sıkıntımız yok. Her şey hazır. Intercity İstanbul Park 365 gün aktif bir pist. Formula 1 dışında burada, binlerce kişiye sürüş eğitimleri veriyoruz, kurumsal etkinlikler yapıyoruz, kendi yarış serilerimizi ve lansmanlar düzenliyoruz. Ekim'de F1 var bunun yanında bu organizasyonlar da devam ediyor. Sporla alakalı çok farklı şeyler olacak. 24 saat sürecek bir bisiklet yarışı olacak, start finiş düzlüğünde çok ilginç bir boks şampiyonası da olacak. Yalnızca motorsporları olarak görmemek gerek, sporun her dalında bu pisti aktif olarak kullanıyoruz."

F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor
F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor
F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor
F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor

Grand Prix, Formula 1, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor 13:34 Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı 11:32 Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı         
14:05
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti         
13:22
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement