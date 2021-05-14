F1, Türkiye Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı

F1 yönetimi, Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'nin seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye'de 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildi. F1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix'sinin 18-20 Haziran'a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran'da Avusturya'da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.