İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Grand Prix'inin Formula 1 2021 sezonuna yeniden dahil edilmesinin ardından F1 yarışlarının heyecanına ortak oldu.
Vali Yerlikaya, F1 yarışlarının 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacağını paylaşarak;
"Türkiye Grand Prix'i ??
#Formula1 2021 sezonuna yeniden dahil edildi??????
F1 yarışları 1-3 Ekim tarihleri arasında #İstanbul'umuzda yapılacak??????
#TurkishGP
#F1
#Motorsports
#TurkishGP2021" ifadelerini kullandı.
Türkiye Grand Prix'i ??????
#Formula1 2021 sezonuna yeniden dahil edildi??????@F1 yarışları 1-3 Ekim tarihleri arasında #İstanbul'umuzda yapılacak??????#TurkishGP #F1#Motorsports#TurkishGP2021 pic. twitter. com/PdCHUE4Yeq
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 'F1 Yarışları 1-3 Ekim Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılacak' - Son Dakika