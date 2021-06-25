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"F1 Yarışları 1-3 Ekim Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılacak" - Son Dakika

"F1 Yarışları 1-3 Ekim Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılacak"

25.06.2021 15:10

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Grand Prix'inin Formula 1 2021 sezonuna yeniden dahil edilmesinin ardından F1 yarışlarının heyecanına ortak oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Grand Prix'inin Formula 1 2021 sezonuna yeniden dahil edilmesinin ardından F1 yarışlarının heyecanına ortak oldu.

Vali Yerlikaya, F1 yarışlarının 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacağını paylaşarak;

"Türkiye Grand Prix'i ??

#Formula1 2021 sezonuna yeniden dahil edildi??????

F1 yarışları 1-3 Ekim tarihleri arasında #İstanbul'umuzda yapılacak??????

#TurkishGP

#F1

#Motorsports

#TurkishGP2021" ifadelerini kullandı.

Türkiye Grand Prix'i ??????

#Formula1 2021 sezonuna yeniden dahil edildi??????@F1 yarışları 1-3 Ekim tarihleri arasında #İstanbul'umuzda yapılacak??????#TurkishGP #F1#Motorsports#TurkishGP2021 pic. twitter. com/PdCHUE4Yeq

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2021 Bizi Takip Edin

Grand Prix, İstanbul, Türkiye, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'F1 Yarışları 1-3 Ekim Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılacak' - Son Dakika


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