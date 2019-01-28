Son Dakika Haberleri: F35'lerin bakımı Eskişehir'de yapılacak

F35'lerin bakımı Eskişehir'de yapılacak

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda, F35'lerin bakımlarının Eskişehir'de yapılacağını söyledi.

F35'lerin bakımı Eskişehir'de yapılacak, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda, F35'lerin bakımlarının Eskişehir'de yapılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:00 

Hulusi Akar, Eskişehir, Ekonomi
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