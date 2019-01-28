F35'lerin bakımı Eskişehir'de yapılacak
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda, F35'lerin bakımlarının Eskişehir'de yapılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda, F35'lerin bakımlarının Eskişehir'de yapılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:00
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