Son Dakika Haberleri: F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek
Son Dakika Genel F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek

F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek

1 saat önce

F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismi, F-4 Fantom uçağıyla yaşatılacakBURDUR - Burdur Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan F-4 Fantom...

F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismi, F-4 Fantom uçağıyla yaşatılacak

BURDUR - Burdur Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan F-4 Fantom uçağı Burdur'a getirildi.

2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, ilk kadın şehit kadın pilot olarak tarihe geçmişti. Burdur Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk kadın şehit pilot Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünde bulunan F-4 Fantom uçağı satın alınarak Burdur'a getirildi. Burdur Belediye Meclisinden alınan bir kararla uçağın getirildiğini açıklayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezi Şeker Fabrikası altındaki İbrahim Zeki Burdurlu caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel olarak hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiyenin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için kavşağın ismini de 'Şehit Teğmen Ayfer Gök' olarak belirlenecek" ifadelerinde bulundu.

F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek

Ayfer Gök, Burdur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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