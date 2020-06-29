FA Cup yarı finalinde dev eşleşmeler!

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu. Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı. Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı "Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu. FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti. Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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