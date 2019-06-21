FAA, ABD havayolu şirketlerini Körfez'de uçmasını yasakladı
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ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), acil bir emir yayınlayarak artan gerilim nedeniyle ABD'li havayolu şirketlerinin işlettikleri uçakların İran'ın Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde kontrol ettiği hava sahasında uçmalarını yasakladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:46 Kaynak: DHA
ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), acil bir emir yayınlayarak artan gerilim nedeniyle ABD'li havayolu şirketlerinin işlettikleri uçakların İran
'ın Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde kontrol ettiği hava sahasında uçmalarını yasakladı.
FAA'nın resmi Twitter
hesabı üzerinden duyurduğu emri, United Airlines
'ın İran havasahası kullanılarak yapılan New Jersey- Mumbai
seferini iptal etmesinin birkaç saat sonrasında geldi.
İran dün sabah, ABD'ye ait olan ve 60 bin feet yükseklikte uçan bir insansız hava aracını yerden havaya fırlatılan bir füze ile vurmuştu. (Fotoğraflı)
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