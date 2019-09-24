Son Dakika Haberleri: Faa: boeing 737 max testlerinin tamamlanması iiçin bir süre yok
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Faa: boeing 737 max testlerinin tamamlanması iiçin bir süre yok

2 saat önce

ABD Federal Havacılık Yönetimi'nden (FAA) yapılan açıklamada Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş güvenliği testlerinin tamamlanması için bir süre olmadığı belirtildi ve uçakların uçuş izinlerinin hükümetler tarafından verilmesi gerektiğine işaret etti.

Faa: boeing 737 max testlerinin tamamlanması iiçin bir süre yok, System.String[]

–  ABD Federal Havacılık Yönetimi'nden (FAA) yapılan açıklamada Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş güvenliği testlerinin tamamlanması için bir süre olmadığı belirtildi ve uçakların uçuş izinlerinin hükümetler tarafından verilmesi gerektiğine işaret etti.

FAA açıklamasında detaylı bir inceleme yürütüldüğünü ve bu sürecin belirli bir sürede değil tüm kontrollerin tamamlanmasına bağlı olduğu ve önceliğin uçuş güvenliği ifade edildi.

Boeing'in 737 MAX tipi uçakları için, toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki uçak kazası sonrasında, Mart ayından bu yana uçuş yasağı uygulanıyor.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Boeing, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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