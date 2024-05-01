Stablecoin Düzenlemesi Kongre Tarafından FAA Yasa Tasarısından Çıkarıldı - Son Dakika
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Kripto

Stablecoin Düzenlemesi Kongre Tarafından FAA Yasa Tasarısından Çıkarıldı

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeniden yetkilendirme yasası, stablecoin düzenlemesini içermeyecek. Kongre liderlerinin bu yasanın diğer düzenlemelerden 'temiz' kalmasını istedikleri belirtildi. Stablecoin düzenlemesinin FAA yasasına dahil edilme planları tartışılmıştı ancak bu düzenlemenin yeniden yetkilendirme sürecine dahil edilmesi beklenmiyor.

01.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:59
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Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeniden yetkilendirme yasası, beklenen stablecoin düzenlemesini içermeyecek. Demokrat bir yardımcının açıklamalarına göre, Kongre liderleri bu yasanın diğer düzenlemelerden 'temiz' kalmasını istiyor.

Stablecoin Düzenlemesi Kongre Tarafından FAA Yasa Tasarısından Çıkarıldı

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeniden yetkilendirme süreci kapsamında, stablecoin ile ilgili bir düzenlemenin eklenme ihtimali düşük görünüyor. Demokrat bir yardımcının ifadesine göre, Kongre'nin üst ve alt kanadı liderleri, FAA yasasının stablecoin gibi eklemelerden arındırılmasını tercih ediyorlar. Aktarılanlara göre, Meclis ve Senato liderlerinin bu yönde bir mutabakata vardıkları öğrenildi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin başkanı Patrick McHenry, Demokrat Maxine Waters ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, stablecoin düzenlemesini bazı ek düzenlemelerle birlikte FAA yasasına dahil etme planlarını tartışmıştı. Ancak, bu düzenlemenin 10 Mayıs tarihine kadar onaylanması gereken yeniden yetkilendirme sürecine dahil edilmesi beklenmiyor.

Bununla birlikte, stablecoin düzenlemesi büyük ihtimalle yıl sonuna doğru ele alınacak daha geniş kapsamlı bir yasama paketinin parçası olabileceği aktarılıyor.

Kripto para piyasalarıyla ilgili düzenlemeler konusunda yetkin isimlerden birisi olan Cumhuriyetçi Temsilci French Hill, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, stablecoin düzenlemelerini içeren geniş kapsamlı bir yasama paketini destekleyeceğini belirtti. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı, Demokrat Sherrod Brown ise bu düzenlemelerin yıl sonunda ele alınacak pakete dahil edilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

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