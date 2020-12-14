Faal lisanlı kadın sporcu sayısı 18 yılda iki kat arttı - Son Dakika

Faal lisanlı kadın sporcu sayısı 18 yılda iki kat arttı

14.12.2020 23:20
Faal lisanlı kadın sporcu sayısı 18 yılda iki kat arttı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında faal lisanlı sporcuların yüzde 22,5'i kadın iken 2020 yılında bu oranın yüzde 41'e çıktığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında faal lisanlı sporcuların yüzde 22,5'i kadın iken 2020 yılında bu oranın yüzde 41'e çıktığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekillerine Bakanlığı ve bağlı kuruluşların faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin farkındayız. Gençlik umut demektir. Türkiye de umut demektir. Bakınız Türkiye'nin gücü arttıkça beyin göçü tersine dönüyor. Artık dünyanın en iyi mühendisleri, en iyi hekimleri, en iyi öğretmenleri, en iyi sporcuları, bilim adamları burada. Lütfen kimse gençlerin umutlarını karartmasın. Şükürler olsun ki Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde üretilen büyük bir siyasetle o karanlık tünelden çıkmıştır. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var. Bunun ne demek olduğunu en çok gençlerimiz biliyor, hissediyor. Devlet bütün vatandaşlarını kucaklayınca, bölgesel adaletsizlikler ortadan kalkınca, üniversite kapıları herkese açılınca bu ülkenin evlatlarını kimse kandıramıyor. Gençlerimiz eğitimle, sosyal imkanlarla, sanatla, sporla iç içe büyüyor ve dünyanın her yerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar" dedi.

Kadın sporcuların başarılarından bahseden Kasapoğlu, "Son 18 yılda bu kadınlar her alanda göğsümüzü kabarttılar. Bakın spor tarihimize, 18 yıl boyunca her branşta yüzlerce ilki sığdırmış kadınlarımızı görürsünüz. 2002 yılında faal lisanlı sporcularımızın yüzde 22,5'i kadın sporcu iken, 2020 yılında bu oran yüzde 41'e çıktı. Güreşte, tekvandoda, cimnastikte, buz pateninde, basketbolda, okçulukta, eskrimde, boksta, hemen hemen bütün branşlarda kadınlarımız hepimizi gururlandırdı. Kadınlarımız ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar, imza attıkları başarılarla gelecek nesillere de büyük motivasyon kaynağı oluyorlar. Kadınlarımızın hayatlarını bir korku içerisinde yaşamalarına neden olanlara, onları şiddet ve istismara maruz bırakmaya çalışanlara karşı da mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kadına şiddetle mücadelede hep birlikte samimi bir tutum içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

" Hakkari'nin dağlarında kayak merkezleri açılıyor, Şırnak'ın nehirlerinde rafting turnuvaları düzenleniyor. Terör örgütlerinin bombalarından arınan Sarıkamış'ın telesiyejleri bugün dünyanın pek çok ülkesinden gelen kayakçıları zirveye taşıyor. Terör örgütü, o cennet gibi şehirlere, o şehirlerde yaşayan iyi kalpli insanlara ne büyük kötülükler yapmış."

(İHA)

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- Kaynak: İHA

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