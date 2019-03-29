Son Dakika Haberleri: Faaliyete Geçen Popocatepetl Yanardağı Korkuttu

Faaliyete Geçen Popocatepetl Yanardağı Korkuttu

1 saat önce

- Faaliyete geçen Popocatepetl Yanardağı korkuttuMEXİCO CİTY - Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyunca devam eden hareketlilik korkuttu.

Faaliyete Geçen Popocatepetl Yanardağı Korkuttu, System.String[]
- Faaliyete geçen Popocatepetl Yanardağı korkuttu

MEXİCO CİTY - Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyunca devam eden hareketlilik korkuttu. Yanardağın patlama anı ise uydu görüntüsü sayesinde uzaydan görüntülendi.
Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyu hareketlilik yaşandı. Başkent Meksika City'de 6 belediye, Popocatapetl'de meydana gelen yeni patlamalar yüzünden püsküren 2,5 kilometrelik kül sütununun halkın üzerine etkisi ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. Meteorolojik uydu "GOES16", volkanın patladığı anı kaydederek görüntüleri sosyal ağlardan paylaştı.
Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Sekreterliği Meteoroloji Çalışmaları ve Tahmin Merkezi sosyal medya hesapları üzerinden, kül sütununun konuşlandırılmasını gösteren videoyu yayımladı. Videoda kraterden sağa doğru çıkan küllerin uydu tarafından yakalanan görüntüleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Broşür Dağıtan AK Partili Genci Rencide Etmeye Çalışan Mine Koraş, Gözaltına Alındı Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor ABD, Venezuela'daki Gerilim Sonrası Rusya'yı Tehdit Etti Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Faaliyete Geçen Popocatepetl Yanardağı Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]