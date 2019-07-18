Faaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralı
2 saat önce
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce faaliyeti durdurulan ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde daha önce faaliyeti durdurulan ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran
beldesindeki eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerin alınması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada tesislerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
- Kırklareli
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