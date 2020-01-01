Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi - Son Dakika

Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi

6 saat önce

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralleri denetledi.

Denetimleri sonucunda ekipler, işletmelerin çalışmalarını "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurdu.

Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi

Seyitömer, Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:45 Kaynak: AA
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