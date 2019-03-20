Faaliyetlerimiz, Yatırımlarımız Hızlı Bir Şekilde Devam Ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun tabana yayılması ve sportif başarı için yatırımları sürdürdüklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun tabana yayılması ve sportif başarı için yatırımları sürdürdüklerini söyledi.



Üsküdar Meydan'da Kaykay Parkuru projesinin tanıtımına katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporun pek çok kötülüğü yenmede önemli bir araç olduğunu belirterek, "Spor sevginin, kardeşliğin, barışın evrensel bir dili. Bu manada Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde son 17 yılda sporda çok önemli devrimlerimiz var. Tesisleşmemiz Türkiye'nin tüm bölgelerinde, tüm ilçelerinde, doğusuyla batısıyla devasa boyutlara ulaştı." dedi.



Gerçekleştirdikleri yatırımlarla sporun tabana yayılmasının artacağını kaydeden Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Üsküdar'ımız bu manada hem konumu hem de halkı ve gençleri itibarıyla bizim için çok önemli. Kaykay branşında ülkemiz, 2020'de Tokyo'da temsil edilecek. Başarılı arkadaşlarımızı önümüzdeki süreçte geleceğin dünya şampiyonu olarak yetiştirme çabalarımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun her branşına önem veriyoruz, pek çok projemiz var. Faaliyetlerimiz, yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Üsküdar Belediyesinin kazandıracağı yatırımın İstanbul ve ülkemize büyük faydalar getireceğine inanıyorum."



Sporun tabana yayılmasının, vatandaşların desteğiyle olacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "Sporun engel tanımayan ruhunu artık tüm vatandaşlarımızın idrak ederek, bu yönde çalışmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz demeden sizleri bu tesisleri doldurmaya, gece gündüz spor aktivitelerine davet ediyorum. Tesislerimizi artık geceleri de hizmete alma kararı verdik. Bundan sonra tüm tesislerimiz 7-24 sporun hizmetinde." ifadelerini kullandı.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yatırımlar konusunda büyük çaba harcadığını anlatan Kasapoğlu, "31 Mart'ta onu daha güçlü şekilde, rekor oy oranıyla seçtiğinizde, bu heyecanı ve motivasyonu daha güçlü vereceğinize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bakanlık olarak yerel yönetimlerle iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Üsküdar'ın gençleri, kadınları... Özellikle kadınlarına söylüyorum. Kadınlarımızı sporun öznesi, temeli yapacağız. Kadınlarımız spora yönelirse, çocukları, eşleri, yakınları olmak üzere herkes spora gönül verir. Üsküdar'ın yarınları adına, kadınlarımız adına tüm imkanlarımızla yanınızda olacağımıza söz veriyorum. Spor yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bu tesisin açılışında da görüşmek ümidiyle."



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise 2016'da kaykay branşının olimpik spor olmasına karar verildiğini hatırlatarak, "Ne yazık ki ülkemizde henüz bunun farkına varamadık. Bu spor, çocukların ve gençlerin kötülüklerden uzak kalması adına önemli. Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye'de ilk defa bir olimpik kaykay parkuru yapmak üzere, Beylerbeyi Spor Vadisi'nin önemli bir kısmını ayıracağız. Kaykayda Türkiye inşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı bir şekilde temsil edilecek." diye konuştu.



Kaykay dağıttılar



Bakan Kasapoğlu ve Türkmen, konuşmaların ardından Kaykay Milli Takımı'nda yer alan sporculara hediyeler verdi.



Daha sonra eğitimini tamamlayan 250 sporcuya kaykay dağıtan Kasapoğlu ile Türkmen, milli takımın gösterisini de izledi.



Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törenin ardından meydandaki AK Parti ve MHP seçim standını ziyaret etti.

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