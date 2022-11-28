Tokat'ta yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, faaliyetlerinin durdurulmasından 7 gün sonra yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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Tokat'ta yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, faaliyetlerinin durdurulmasından 7 gün sonra yeniden hizmete açıldı

28.11.2022 12:14

Tokat'ta beyin kanaması sebebiyle tedavi gören Metin Akça'ya yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunması sonrası faaliyetleri durdurulan Medical Park Tokat Hastanesi, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin incelemesi sonrası bir haftalık sürecin ardından yeniden hasta kabulüne başladı.

Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

KÖTÜ MUAMELE YAPTILAR

Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, 9 Temmuz günü, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada Akça'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde 1'i erkek, 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları görüldü. Hastanın yakınları görüntülerle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A.'nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.'nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

3 YIL SÜREYLE MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Geçen hafta konunun tekrar gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 Kasım'da hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşirelerden M.A., 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer hemşire H.K. hakkında ise 6 aylık mesleki eğitim zorunluluğu getirildi. Her iki sağlık personelinin bundan sonra görev alacakları sağlık kuruluşlarında yoğun bakımda görevlendirilememesi kararlaştırıldı.

YENİDEN AÇILDI

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Medical Park Tokat Hastanesi 7 gün sonra yeniden faaliyete başladı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tokat'ta yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, faaliyetlerinin durdurulmasından 7 gün sonra yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta yoğun bakımdaki hastanın işkence gördüğü hastane, faaliyetlerinin durdurulmasından 7 gün sonra yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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