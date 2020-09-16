Fabiano Leismann 2 yıllığına Denizlispor'da - Son Dakika

Fabiano Leismann 2 yıllığına Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fabiano Leismann 2 yıllığına Denizlispor'da, System.String[]

Yukatel Denizlispor, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Leismann, "Umarım futbolumu takım arkadaşlarıma ve şehre en iyi şekilde yansıtırım" dedi.

Yukatel Denizlispor, Brezilya Lig'inden Palmeiras'tan gelen Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı stoper Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Portekiz Lig'inde forma terleten 28 yaşındaki stoper, Boavista takımında 27 maçta görev aldı. İmza töreninde konuşan Denizlispor As Başkanı Yavuz Cinkaya, "Bugün Fbiaono ile imza törenimizi gerçekleştiriyoruz. Fbiaono'nu renklerimize iki yıllığına bağlıyoruz. Kendisi merkezi defans, stoper ve alternatif sağ bek oyuncusu. Kendisi hızlı bir oyuncu ve takımımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Biz kendini transfer ettiğimiz için çok mutluyuz ve inşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Güzel başarılara imza atarız" dedi.

"Kanat, orta saha ve forvet almayı düşünüyoruz"

3 yabancı oyuncu transferi için görüşmeler ve arayışların devam ettiğini belirten As Başkan Cinkaya, "Diğer transferler konusunda. Planladığımız ve sportif direktörümüzle görüştüğümüz, futbol şube görüştüğümüz ve onların bize aktardığı 3 tane daha futbolcu almayı düşünüyoruz. Bunların mevkileri kanat, orta saha ve forvet. Şuanda tercihimiz yabancı. Geçen sezon bittikten sonra hemen çalışmalara başladık. Futbol şube gece yarılarına kadar scoot ekibiyle futbolcu izliyorlar. Biliyorsunuz ki bütçeler bu sene kısıtlı. Yayıncı kuruluşla hala daha anlaşma sağlanmadı. Oradan bir beklediğimiz bedel var, o da daha gelmedi. Ama biz bütçemizi sonuna kadar kullanıp en iyi transferleri yapmaya çalışacağız. Göztepe mağlubiyeti üzdü bizi ama biz bundan dersler çıkardık. 5 Ekim'e kadar transfer sezonu devam ediyor. En kısa zamanda transferlerimizi gerçekleştirip takımımıza dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Leismann: "Denizlispor'a geldiğim için mutluyum"

Yeşil-siyahlı ekibe dahil olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Fabiano Leismann, "Brezilya'da büyük takımlarda oynama fırsatım oldu. Geçen sene Avrupa'da ilk deneyimimi yaşamıştım. Ondan sonra ise Palmeiras'tan Denizli'ye geldim. Bunun için çok çok mutluyum. Buraya gelmek, adım atmak, yeni şeyler yaşayıp, deneyim kazanmak çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım kendi futbolumu da takım arkadaşlarıma ve şehre en iyi şekilde yansıtırım. Bu adımı atmadan önce birkaç kişiye sordum. Türkiye'de oynayan takım arkadaşlarım vardı" diye konuştu. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Palmeiras, Brezilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fabiano Leismann 2 yıllığına Denizlispor'da - Son Dakika Spor

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