Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız

"Türkiye benim ikinci ülkem"

"Kariyerimi Malatya'da seve seve bitiririm"

"Erol hoca ve Sergen hocanın stratejileri farklı"

"Takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz"

"Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum"

"Futbolcular korunmuyor"

"Ljajic ve Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var"

"Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Samassa'yı beğeniyorum"

"Baklavayı çok sevmiyorum, sonra problem oluyor"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ ANTALYA, - Türkiye'de 3'üncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle, sarı siyahlı taraftarlara seslenerek birlikte büyük işler başaracaklarını söyledi.

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Beninli file bekçisi Fabien Farnolle, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Fransa'da oynadığı dönemde kendisine Türkiye hakkında iyi şeyler söylenmediğini ancak transferden sonra Türkiye'nin orada anlatıldığı gibi bir yer olmadığını gördüğünü belirten Farnolle, "3 yıldır buradayım. Fransa'da yaşadığım dönemde Türkiye hakkında iyi şeyler duymamıştım. Eleştirilen bir Türkiye olmuştu. Gözümüzde de öyle canlanıyordu. Gelen teklifi değerlendirdim. Ama Türkiye, Fransa'da anlatılan gibi değil. İnsanlar sıcakkanlı, ailem ve ben burada çok mutluyuz. İnşallah daha uzun yıllar burada kalırım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ ÜLKEM"

Türkiye'ye gelme kararını zorlanmadan aldığını söyleyen 34 yaşındaki eldiven, "Aslında hiç de zor olmadı. Medyadaki şeyleri izleyip, dinliyorduk. Ancak hiç inanasım gelmiyordu. Türkiye'ye gelmem zor olmadı. Geldikten sonra da medyada söylenenlerin ya da Türkiye karşıtı olan insanların söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını gördüm. Türkiye gerçekten benim ikinci ülkem" şeklinde konuştu.

"KARİYERİMİ MALATYA'DA SEVE SEVE BİTİRİRİM"

Futbolu Malatyaspor'da bırakıp bırakmayacağı yönündeki soruya Farnolle, şöyle cevap verdi:

"Kariyerimi Malatya'da bitirebilir miyim; bu kader. Sadece Malatya'da, Türkiye'de değil; futbol dünyada değişkenlik gösteren bir yapıya sahip. Ne olup biteceğini bilmiyorum. Bugünü yarını birbirini tutmuyor futbolun. 3 yıl hayatımda küçük bir bölüm değil. 3 yılımı burada seve seve geçirdiysem, kaderimde de varsa kariyerimi Malatya'da seve seve bitiririm."

"EROL HOCA VE SERGEN HOCANIN STRATEJİLERİ FARKLI"

Geçtiğimiz sezon sarı siyahlı takımı çalıştıran Erol Bulut ile bu sezon takımın başında yer alan Sergen Yalçın arasında büyük farklar olduğunu vurgulayan Farnolle, şunları söyledi:

"Erol hoca ve Sergen hoca arasında büyük farklar var. İkisi de farklı mantalitelerde oyun istiyor. Çok büyük değişikler olmadı ancak iki hocanın stratejileri birbirlerine yakın değil. Bunlarda değişiklikler oldu. Sergen hoca ile gayet memnunuz. Sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Hocanın direktiflerini olabildiğince yerine getirmeye çalışıyoruz."

"TAKIM HALİNDE KARDEŞLİĞİMİZİ YAKALADIK VE İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon yakaladıkları başarı hakkında ise "Her şeyin başı çalışmak. Ben hem kaleci antrenörümle hem de bireysel olarak çalışmalarımı yapıyorum. Biz takım olarak da iyi çalışıyoruz. Birbirimize çok iyi adapta oluyoruz. Önemli olan motivasyonu yakalamak. Biz takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz. Ben buna bağlıyorum" dedi.

"BU KADAR SEVENİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile oynadıkları maçta yaşadığı ırkçı saldırıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Fabien Farnolle, olay sonrasında hemen hemen bütün Türkiye'den destek aldığını belirtti. Farnolle, "Türk halkına, taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Emin olun hayatımın en kötü günüydü ancak en güzel gününü de yaşadım. Çünkü belki orada kendini bilmez bir grup, şahsıma hakaret etmiş olabilir ama bunun karşılığında binlerce kişiden güzel mesajlar aldım. Ben sevinçten ağlamıştım o gün. Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum. Dışarıda yürürken, evdeyken birisi bana küfür ederse karşılık verebilirim ama orada karşılık veremezsin. Şahsi olarak hareket edemem, bir takımı temsil ediyoruz. Türkiye'de böyle bir şey yaşamadım. Bunun tam tersi olarak herkes beni sahipleniyor, iyi davranıyor. Bu sadece Malatya'da değil bütün şehirlerde. Türk milleti sıcakkanlı bir millet, ben bunu yaşayarak gördüm. O yüzden ben burada çok mutluyum. Türkiye'ye, Türk milletine, bütün takımlara, taraftarlarına ayırt etmeden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULAR KORUNMUYOR"

FIFA'nın futbolcuları bu saldırılardan daha fazla koruması gerektiğinin altını çizen Farnolle, "Bunun önlemini, FIFA'nın UEFA'nın alması lazım. Ben orada karşı bir hareket yapabilirdim. Biz korunmuyoruz. Herhangi bir şey yaptığımızda para cezası alıyoruz. Türlü cezalar veriliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için bizi değil; o hakareti yapanların oraya girmesine vesilen olan kişilerin, takımların sorgulanması lazım. Biz onlara para kazandırıyoruz. Biz oynadığımız oyunla seyir zevki yaşatıyoruz. En ufak bir şeyde bizi suçluyorlar. Biz sadece siyahlar değil, beyazlar değil;. futbolcular FIFA tarafından korunmuyor. Tek sıkıntı bu" dedi.

"LJAJIC VE BURAK YILMAZ GİBİ OYUNUYLA BENİ ETKİLEYEN FUTBOLCULAR VAR"

Süper Lig'in kaliteli bir lig olduğunu söyleyen Farnolle, "Etkilendiğim futbolcular var. Gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Lig olarak çok kaliteli bir yer Süper Lig. Ljajic gibi, Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var. Ancak ben kaleci olarak bu ana kadar kimseden korkmadım, korkmam da" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN AKKAN, SERKAN KIRINTILI VE SAMASSA'YI BEĞENİYORUM"

Ligdeki kaleciler arasında Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Mamadou Samassa'yı beğendiğini açıklayan Farnolle, "Karşılaştırma yapmak gerçekten zor. Türkiye'nin futbol kalitesi gerçekten çok arttı. Rizespor'da Gökhan Akkan enerjisiyle beni etkiliyor. Sivasspor'dan Samassa var mesela, Türkiye'ye gelmeden önce bana danışmıştı. Ben de, Türkiye'ye geldiğin zaman enerjini göstereceksin, demiştim. Gerçekten gösterdi kendisini. Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı'yı çok beğeniyorum. Muslera, Karius gbi isimler de var. Onları herkes biliyor. Saymaya gerek yok" diye konuştu.

"BAKLAVAYI ÇOK SEVMİYORUM, SONRA PROBLEM OLUYOR"

Röportajın sonunda Yeni Malatyaspor taraftarına birlikte büyük işler başaracakları mesajını veren Farnolle, bildiği Türkçe ifadeleri şöyle sıraladı: "Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, ağabey nasılsın, adam adama, lahmacun, kebap... Çayı çok, baklavayı az seviyorum. Çünkü baklava sonrasında problem oluyor. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Malatya ile büyük işler başaracağız."

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Fabien Farnolle'nin açıklamaları