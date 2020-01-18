Fabinho Antrenmanlara Döndù - Son Dakika
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Fabinho Antrenmanlara Döndù

32 dakika önce

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’ye karşı oynanan maçta bileğinden sakatlanan ve iki ay sahalardan uzak kalan Liverpool’un defansif orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığını atlattı ve takımla yeniden antrenmanlara dondu.

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı oynanan maçta bileğinden sakatlanan ve iki ay sahalardan uzak kalan Liverpool'un defansif orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığını atlattı ve takımla yeniden antrenmanlara dondu.

Fabinho Antrenmanlara Döndù

Liverpool, Napoli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 
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