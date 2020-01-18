Fabinho Antrenmanlara Döndù
32 dakika önce
2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’ye karşı oynanan maçta bileğinden sakatlanan ve iki ay sahalardan uzak kalan Liverpool’un defansif orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığını atlattı ve takımla yeniden antrenmanlara dondu.
2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı oynanan maçta bileğinden sakatlanan ve iki ay sahalardan uzak kalan Liverpool'un defansif orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığını atlattı ve takımla yeniden antrenmanlara dondu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19
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