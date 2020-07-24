Fabinho'nun evi soyuldu! Liverpool şampiyonluk kutlarken...

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool , çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.

Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:26

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