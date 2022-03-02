Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü

02.03.2022 18:21
Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü

Son dakika gündem haberi: DG Sivasspor müsabakasının ilk devresine sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, ambulansla hastaneye götürüldü.

DG Sivasspor müsabakasının ilk devresine sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Maçın 43. dakikasında Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Sedye ile ambulansa bindirilen Borini, kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü. Forvet oyuncunun yerine Yann Karamoh oyuna girdi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü
Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü
Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü

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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Erkan Özdamar Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Erkan Özdamar

Fatih Karagümrük, Fabio Borini, Sivasspor, Fatih, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fabio Borini hastaneye götürüldü - Son Dakika


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