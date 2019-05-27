Fabio Quagliarella Büyük
43 dakika önce
36 yaşındaki Fabio Quagliarella, Serie A'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
36 yaşındaki Fabio Quagliarella
, Serie A
'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria
kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.
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