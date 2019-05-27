Son Dakika Haberleri: Fabio Quagliarella Büyük

Fabio Quagliarella Büyük

43 dakika önce

36 yaşındaki Fabio Quagliarella, Serie A'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.

36 yaşındaki Fabio Quagliarella, Serie A'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.
Fabio Quagliarella Büyük
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Sampdoria, Fabio Quagliarella, Spor
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