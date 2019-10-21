Fabio Silva FC Porto Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu
51 dakika önce
FC Porto'nun 2002 doğumlu oyuncusu Fabio Silva, takımının Coimbrõesi 0-5 mağlup ettiği Portekiz Kupası mücadelesinde 5. golü atarak kulubün tarihine en genç golcü olarak adını yazdırdı.
FC Porto'nun 2002 doğumlu oyuncusu Fabio Silva, takımının Coimbrõesi 0-5 mağlup ettiği Portekiz Kupası mücadelesinde 5. golü atarak kulubün tarihine en genç golcü olarak adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29
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