Son Dakika Haberleri: Fabio Silva FC Porto Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu
Son Dakika Spor Fabio Silva FC Porto Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu

Fabio Silva FC Porto Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu

51 dakika önce

FC Porto'nun 2002 doğumlu oyuncusu Fabio Silva, takımının Coimbrõesi 0-5 mağlup ettiği Portekiz Kupası mücadelesinde 5. golü atarak kulubün tarihine en genç golcü olarak adını yazdırdı.

FC Porto'nun 2002 doğumlu oyuncusu Fabio Silva, takımının Coimbrõesi 0-5 mağlup ettiği Portekiz Kupası mücadelesinde 5. golü atarak kulubün tarihine en genç golcü olarak adını yazdırdı.

Fabio Silva FC Porto Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu

Portekiz, Fabio, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29 
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