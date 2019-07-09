Fabio, Twin Brother, Rafael Hakkında Komik Hikayesini Paylaşıyor
22 dakika önce
Rafael ve Fabio, kimliğini yanlışlayan bir hakemle ilgili hikayelerini paylaşırlar. Rafael, birlikte United United'da iken, aynı ikiz Fabio tarafından yapılan faul için rezerve edildi. Fabio şimdi FC Nantes için oynuyor, Rafael ise Ligue 1'de, Olympique Lyonnais'de oynuyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05
Rafael ve Fabio
, kimliğini yanlışlayan bir hakemle ilgili hikayelerini paylaşırlar. Rafael, birlikte United United'da iken, aynı ikiz Fabio tarafından yapılan faul için rezerve edildi. Fabio şimdi FC Nantes
için oynuyor, Rafael ise Ligue 1'de, Olympique Lyonnais'de oynuyor.
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