Son Dakika Haberleri: Fabio, Twin Brother, Rafael Hakkında Komik Hikayesini Paylaşıyor
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Fabio, Twin Brother, Rafael Hakkında Komik Hikayesini Paylaşıyor

22 dakika önce

Rafael ve Fabio, kimliğini yanlışlayan bir hakemle ilgili hikayelerini paylaşırlar. Rafael, birlikte United United'da iken, aynı ikiz Fabio tarafından yapılan faul için rezerve edildi. Fabio şimdi FC Nantes için oynuyor, Rafael ise Ligue 1'de, Olympique Lyonnais'de oynuyor.

Nantes, Fabio, Spor
Rafael ve Fabio, kimliğini yanlışlayan bir hakemle ilgili hikayelerini paylaşırlar. Rafael, birlikte United United'da iken, aynı ikiz Fabio tarafından yapılan faul için rezerve edildi. Fabio şimdi FC Nantes için oynuyor, Rafael ise Ligue 1'de, Olympique Lyonnais'de oynuyor.
Fabio, Twin Brother, Rafael Hakkında Komik Hikayesini Paylaşıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 
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