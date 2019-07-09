Son Dakika Haberleri: Fabio ve Rafael En Sevdikleri Anlarda Birlikte
Son Dakika Spor Haber

Fabio ve Rafael En Sevdikleri Anlarda Birlikte

24 dakika önce

Fabio ve Rafael, kimin en kötü kaybeden ve kimin ikiz aldattığıyla ilgili soruları yanıtlar. FC Nantes 'Fabio, en sevdiği anı Olympique Lyonnais için oynayan kardeşi Rafael ile paylaşıyor.

Nantes, Fabio, Spor
Fabio ve Rafael, kimin en kötü kaybeden ve kimin ikiz aldattığıyla ilgili soruları yanıtlar. FC Nantes 'Fabio, en sevdiği anı Olympique Lyonnais için oynayan kardeşi Rafael ile paylaşıyor.
Fabio ve Rafael En Sevdikleri Anlarda Birlikte
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabio ve Rafael En Sevdikleri Anlarda Birlikte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]