Fabio ve Rafael En Sevdikleri Anlarda Birlikte
24 dakika önce
Fabio ve Rafael, kimin en kötü kaybeden ve kimin ikiz aldattığıyla ilgili soruları yanıtlar. FC Nantes 'Fabio, en sevdiği anı Olympique Lyonnais için oynayan kardeşi Rafael ile paylaşıyor.
Fabio Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05
ve Rafael, kimin en kötü kaybeden ve kimin ikiz aldattığıyla ilgili soruları yanıtlar. FC Nantes
'Fabio, en sevdiği anı Olympique Lyonnais için oynayan kardeşi Rafael ile paylaşıyor.
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